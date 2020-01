Sismo na Turquia provoca quatro mortos

O ministro do Interior turco, Suleyman Soylu, anunciou a morte de quatro pessoas no sismo com a magnitude preliminar de 6,8 na escala de Richter que hoje abalou o leste da Turquia.

Previamente, o ministro turco tinha-se referido ao desmoronamento de quatro a cinco prédios na cidade de Sivrice.

O abalo ocorreu às 20:55 locais (17:55 em Lisboa) e foi registado perto da cidade de Sivrice, na província de Elazig, leste do país, acrescentou a direção do organismo turco de gestão de emergência e desastres.

A agência europeia de sismologia (EMSC) referiu que o sismo ocorreu à profundidade de 10 quilómetros e referencia-o como tendo a magnitude de 6,9.

A agência norte-americana de sismologia (USGS), por seu lado, refere que registou uma magnitude de 6,7.