Sismo de 6,4 atinge costa de Vanuatu

Um terramoto de magnitude 6,4 atingiu hoje a costa do arquipélago de Vanuatu, no Pacífico Sul, sem que tenha sido emitido um alerta de tsunami.

O Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS), que regista a atividade sísmica em todo o mundo, localizou o terramoto a 226 quilómetros de profundidade e a 59 quilómetros a noroeste da cidade de Isangel, na ilha de Tanna.

O terramoto foi registado às 13:52 (03:52 em Lisboa).

A República de Vanuatu, de 250.000 habitantes, um arquipélago de origem vulcânica, situa-se perto do chamado Anel de Fogo do Pacífico e dos vulcões subaquáticos da Bacia do Lau.