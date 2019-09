Santuário com relíquias portuguesas ameaçado por incêndio florestal no Brasil

O Santuário de Nossa Senhora dos Impossíveis, no Estado brasileiro do Rio Grande do Norte, e que possui relíquias da colonização portuguesa, está ameaçado por um incêndio florestal que lavra na serra do Lima, informaram hoje as autoridades.

O Comando do Corpo de Bombeiros da Brigada Militar do Rio Grande do Norte disse à agência Efe que as chamas, que se alastram pela serra, podem alcançar o ponto mais alto, exatamente onde está localizado o santuário mariano, um dos principais locais religiosos daquela região, que dista apenas seis quilómetros do centro urbano do município de Patú.

O santuário está na lista das “7 Maravilhas do Rio Grande do Norte”, escolhidas pelos habitantes desse estado localizado na extremidade nordeste do Brasil.

A serra do Lima possui piscinas naturais e é muito procurada pelo seu turismo ecológico e para prática de asa delta e paraquedismo, sendo o principal ecossistema da região, localizada no ocidente do Rio Grande do Norte.

A vegetação seca, a falta de chuvas e os fortes ventos são propícios à propagação do fogo no sistema montanhoso, que conta com uma grande variedade de fauna, principalmente de macacos.

Desde segunda-feira, quando os incêndios se intensificaram, 35 bombeiros de cidades vizinhas juntaram-se ao trabalho dos 14 agentes que compõem a corporação de Patú, município com cerca 11 mil habitantes.

Em agosto, os incêndios em todo o Brasil foram os mais intensos dos últimos anos, com a comunidade internacional atenta à região da Amazónia, onde as chamas devastaram milhares de hectares, responsabilizando o atual Governo, liderado pelo Presidente Jair Bolsonaro, pela falta de políticas ambientais para aquela região.

A Amazónia é a maior floresta tropical do mundo e possui a maior biodiversidade registada numa área do planeta. Tem cerca de cinco milhões e meio de quilómetros quadrados e inclui territórios do Brasil, Peru, Colômbia, Venezuela, Equador, Bolívia, Guiana, Suriname e Guiana Francesa (território pertencente à França).