Reino Unido foi país com mais pedidos de outro passaporte da UE em 2017

Os cidadãos britânicos protagonizaram o maior aumento na procura pela cidadania de outro país da UE, em 2017, relativamente ao ano anterior, enquanto Portugal nesse ano registou a quarta maior taxa de naturalização, segundo o Eurostat.

Durante o ano de 2017, de acordo com as estatísticas do Eurostat hoje divulgadas, 14.911 britânicos pediram outra nacionalidade comunitária, aumentando em 127% o número do ano anterior, 2016, quando se realizou o referendo para o ‘Brexit’.

Portugal teve a quarta maior taxa de naturalização (a relação entre o número de pessoas que pede a nacionalidade de um país durante um ano e o número de residentes estrangeiros nesse país no início do ano), depois da Suécia, Roménia e Finlândia.

Em toda a União Europeia foram 825 mil os cidadãos que pediram a cidadania de um Estado-Membro, número que caiu de 995 mil, em 2016.

A maioria (83%) das pessoas que pediu essa nacionalidade era originária de fora da União Europeia ou era apátrida, sendo Marrocos o país de origem mais comum (67.900 pessoas), seguido da Albânia e da Índia.

Entre os países da União Europeia, os países com maiores pedidos de passaportes de outras nacionalidades comunitárias foram a Roménia (29.900, mais de metade adquirindo cidadania italiana) e a Polónia (22 mil, com dois em cada três a pedir o passaporte britânico ou alemão).

O país com taxa de naturalização mais elevada foi a Suécia (8,2 passaportes concedidos por 100 estrangeiros residentes), seguido da Roménia (5,9), Finlândia (5,0) e Portugal (4,5).