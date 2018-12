Quase quatro em cada dez ruandeses são pobres, apesar do crescimento económico

Quase quatro em cada dez ruandeses estão em situação de pobreza, segundo um estudo divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística do Ruanda (NISR), país que registou um crescimento de 8,9% entre 2017 e 2018.

Segundo os dados presentes no Quinto Inquérito Integrado às Condições de Vida de Agregados Familiares (EICV), consultado hoje pela Lusa, 38,2% dos cidadãos do Ruanda estavam em situação de pobreza no período analisado pelo NISR, entre os meses de outubro de 2016 e 2017.

Esta taxa verifica uma ligeira melhoria face aos números do EICV anterior - respeitante ao período de 2013/2014 -, que registou níveis de pobreza de 39,1%.

Segundo o NISR, as áreas rurais são as principais afetadas, com cerca de 43,1% da população a encontrar-se nesta situação.

Por outro lado, nas zonas urbanas esta taxa alcançou os 15,8%.

A percentagem de ruandeses em situação de pobreza extrema também diminuiu, com o NISR assinalado uma descida de 16,3%, no EICV4, para 16%.

Também a pobreza extrema está mais representada nas zonas rurais, com a situação a afetar 18,1% desta população.

Nas zonas urbanas, a taxa de pobreza extrema verificou um aumento de 0,4%, situando-se agora nos 5,9%.

No relatório anual do banco central do Ruanda, consultado pela Lusa em novembro, a instituição situava o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) ruandês em 8,9% entre julho de 2017 e junho de 2018.

Estes resultados representam uma melhoria de 3,4% face ao período homólogo anterior.

Segundo o relatório do Banco Nacional do Ruanda sobre o ano fiscal (período de julho de 2017 a junho de 2018), os setores agrícola e industrial registaram um crescimento de 8%, ao passo que o setor dos serviços cresceu 10%.

Segundo o relatório, a inflação no país diminuiu dos 6,8% registados no período anterior, para 2,3%.

Também o défice comercial reduziu no último ano fiscal, com o banco central do Ruanda a registar uma quebra de 11,7%.

Entre julho de 2017 e junho de 2018, o défice comercial foi de 1.258 milhões de dólares (1.118 milhões de euros), um valor inferior aos 1.425 milhões de dólares (1.267 milhões de euros) registados no exercício fiscal anterior.

O Ruanda continua marcado pelo genocídio de 1994, que matou mais de 800.000 pessoas, essencialmente da minoria tutsi.

Recentemente, o país tem tentado dissociar-se dessa imagem, promovendo vários setores, entre os quais o turismo.

Em maio, o Governo do Ruanda assinou um acordo avaliado em 30 milhões de libras (cerca de 34,3 milhões de euros) para patrocinar o clube de futebol inglês Arsenal.