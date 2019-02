PS pode conquistar nono eurodeputado, CDS-PP chega aos dois

O Partido Socialista pode eleger nove eurodeputados, de acordo com a projecção sobre a futura constituição da assembleia europeia divulgada hoje pelo Parlamento Europeu, que dá aos socialistas 38,5% das intenções de votos dos portugueses.

Naquela que é a primeira de uma série de projecções que serão reveladas quinzenalmente pelo Parlamento Europeu até às eleições de 23 a 26 de Maio, o Partido Socialista aparece como o vencedor, com 38,5% de intenções de votos, com o Partido Social Democrata a surgir no segundo lugar, com 23,4%.

De acordo com a sondagem hoje divulgada, os socialistas, que no sábado confirmaram Pedro Marques como cabeça de lista às europeias, conseguiriam eleger nove eurodeputados, mais um do que na actual legislatura, enquanto os sociais-democratas, liderados por Paulo Rangel, manteriam os atuais seis representantes.

O outro grande ‘vencedor’ seria o CDS-PP, o único outro partido português a conquistar outro assento na próxima assembleia europeia.

Com 9,9% das intenções de votos, os centristas, que têm Nuno Melo como cabeça de lista, elegeriam dois eurodeputados, menos um do que o Partido Comunista, que com 13,4% conservaria os três assentos na assembleia europeia, tendo João Ferreira como número um.

Já o Bloco de Esquerda, de acordo com a sondagem hoje divulgada, teria Marisa Matias como única representante, ao recolher 7,5% dos votos.

O PAN, com 2,4% de intenções de votos, e o Aliança, com 1,4%, são os outros partidos mencionados na sondagem, que dá 3,5% a ‘outros’ partidos.

As eleições europeias realizam-se entre 23 e 26 de Maio.

A projecção divulgada hoje pelo Parlamento Europeu recorre a uma sondagem da Aximage, realizada entre 4 e 7 de Janeiro, na qual foram efectuadas 608 entrevistas telefónicas, sendo a margem de erro de 4%.

Na metodologia do PE, as respostas de indecisos e não votantes são eliminadas.