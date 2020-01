Presidente chinês visita Myanmar na próxima semana

O Presidente chinês vai visitar o Myanmar na próxima semana, numa altura em que Pequim tenta fortalecer as relações com membros da Associação das Nações do Sudeste Asiático, face a disputas territoriais no Mar do Sul da China.

O Myanmar (antiga Birmânia) tem sido um aliado próximo no apoio às reivindicações chinesas da quase totalidade do Mar do Sul da China e um parceiro na iniciativa chinesa ‘uma faixa, uma rota’, que inclui a construção de aeroportos, centrais elétricas ou zonas de comércio livre, visando redesenhar as vias comerciais entre a China, Europa e sudeste e centro do continente asiático.

Os projetos chineses no Myanmar incluem um gasoduto desde o Médio Oriente, em vez de passar pelo estreito de Malaca.

A China também está a tentar mediar conflitos entre o Governo central do Myanmar e minorias étnicas do país origens chinesas.

Juntamente com o Laos e o Camboja, o Myanmar tem sido um parceiro na campanha chinesa para reprimir as críticas da Associação das Nações do Sudeste Asiático (ASEAN) à reivindicação de praticamente todo o Mar do Sul da China por Pequim, apesar dos protestos do Vietname, Filipinas ou Indonésia.

Pequim tem pressionado a ASEAN a aprovar um código de conduta entre os países proibiria operações militares na área por países rivais como os Estados Unidos, Austrália e Japão.