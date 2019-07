Pelo menos quatro mortos e 21 desaparecidos em naufrágio no Paquistão

Pelo menos quatro pessoas morreram e 21 estão desaparecidas depois de um barco ter afundado no noroeste do Paquistão, sendo as esperanças para encontrar sobreviventes consideradas escassas pelas autoridades.

O navio transportava passageiros no rio Indus entre o distrito de Shangla e o distrito de Haripur, na província de Khyber Pakhtunkhwa, quando naufragou.

“Havia 38 pessoas a bordo quando isto aconteceu e 13 pessoas conseguiram salvar-se porque nadaram até terra”, disse o polícia Zahid Ullah.

“Encontramos quatro corpos no rio, duas mulheres e duas crianças”, disse.

O polícia esclareceu que o fluxo do Indus é “muito rápido” e é “muito profundo”, “o que diminui as chances de sobrevivência”.

O acidente aconteceu num local remoto, tendo as autoridades sido informadas tarde, disse Mohammad Ali Babakhel, agente da autoridade que confirmou o balanço provisório de vítimas.

“As pessoas só ficaram a saber quando um segundo barco transportando passageiros passou pela área”, disse.