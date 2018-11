Pelo menos 27 soldados afegãos morrem em atentado durante oração numa base militar

Pelo menos 27 soldados afegãos morreram hoje e outros 57 ficaram feridos numa explosão durante uma oração numa mesquita no interior de uma base militar do exército na província afegã de Khost (leste), informou fonte militar.

o porta-voz do governador de Khost, Talib Mangal, afirmara anteriormente que, “de acordo com a informação inicial, nove membros do exército morreram e outros 23 ficaram feridos”.

O número de mortos subiu entretanto para 27 e o número de feridos passou para 57.

Talib Mangal indicou ainda, em declarações à agência de notícias Efe, que o atentado ocorreu às 13h30 hora local (09 horas GMT), “enquanto se realizavam as orações dentro da mesquita” na base do exército afegão, no distrito de Mandozai, em Khost.

O porta-voz do regimento do exército contra o qual foi feito o ataque, Abdul Haq Sargand, confirmou o ocorrido e o número de vítimas, acrescentando que “a causa da explosão ainda não está clara”.

“Esta é a informação que temos até agora. Estamos a investigar”, assegurou.

Até agora, nenhum grupo reivindicou o ataque.

Esta semana, um atentado suicida contra uma reunião de académicos religiosos que celebravam o nascimento do profeta Maomé, num salão de festas em Cabul, causou mais de 50 mortos e dezenas de feridos.

Ambos os ataques foram produzidos na semana em que os talibãs confirmaram a sua participação numa reunião no Qatar, com representantes dos Estados Unidos, para negociar um acordo de paz e pôr fim aos 17 anos de conflito.

A última reunião no Qatar realizou-se na semana passada, depois da segunda série de consultas sobre o conflito afegão em Moscovo, em que estiveram presentes representantes dos talibãs e do Alto Conselho para a Paz do Afeganistão, sem a presença do Executivo de Cabul.

O Afeganistão atravessa uma das etapas mais sangrentas desde o fim da missão de combate da NATO em Janeiro de 2015.