Pelo menos 20 mortos na Somália em confronto entre clãs rivais

Pelo menos 20 pessoas morreram e 25 ficaram feridas na segunda-feira na sequência de um confronto entre milícias de dois clãs que disputam terras comuns na região central da Somália, disseram autoridades locais.

“A luta começou quando um dos clãs lançou um ataque de vingança por assassinatos anteriores”, disse o governador da região de Mudug, Abdirahman Ali Diriye, segundo a imprensa local.

Devido ao confronto entre as milícias dos dois clãs, dos estados semiautónomos de Puntland e do seu vizinho do sul, Galmudug, 20 pessoas morreram, segundo dados fornecidos pelo governador.

As autoridades pediram aos anciãos - pessoas relevantes e respeitadas em cada clã - para intercederem de forma a alcançarem uma trégua e reduzir as tensões.

A Somália vive em estado de guerra e caos desde 1991, quando o ditador Mohamed Siad Barre foi derrubado, que deixou o país sem um Governo eficaz e nas mãos de milícias radicais islâmicas, senhores da guerra e gangues criminosos armados.