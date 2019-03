Parlamento Europeu observa um minuto de silêncio em memória das vítimas

O Parlamento Europeu iniciou hoje a sessão plenária em Estrasburgo, França, observando um minuto de silêncio em memória das vítimas do ciclone Idai, que atingiu com particular violência o centro de Moçambique.

“Expressamos a nossa solidariedade e proximidade com as vítimas do ciclone Idai, que atingiu o Zimbabué, o Maláui e, sobretudo, Moçambique, causando muitas vítimas e uma enorme devastação”, declarou no início da sessão o presidente do Parlamento Europeu, Antonio Tajani.

Recordando igualmente os ataques terroristas em duas mesquitas em Christchurch, na Nova Zelândia, em 15 de março, e num carro eléctrico na localidade holandesa de Utrecht, três dias volvidos, Tajani pediu então aos eurodeputados que respeitassem um minuto de silêncio em homenagem às vítimas de todos estes “eventos trágicos”.

A passagem do ciclone Idai em Moçambique, no Zimbabué e no Maláui fez pelo menos 762 mortos, segundo os balanços oficiais mais recentes.

Em Moçambique, o número de mortos confirmados subiu hoje para 447, no Zimbabué foram contabilizadas 259 vítimas mortais e no Maláui as autoridades registaram 56 mortos.

O ministro da Terra e do Ambiente moçambicano, Celso Correia, sublinhou hoje que estes números ainda são provisórios, já que à medida que o nível da água vai descendo vão aparecendo mais corpos.

O número de pessoas afectadas em Moçambique subiu para 794.000.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) anunciou que está a preparar-se para enfrentar prováveis surtos de cólera e outras doenças infecciosas, bem como de sarampo, em extensas zonas do sudeste de África afectadas pelo ciclone Idai, em particular em Moçambique.

A cidade da Beira, no centro litoral de Moçambique, foi uma das mais afectadas pelo ciclone, na noite de 14 de Março.