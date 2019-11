Oito mortos em acção contra tráfico de drogas no Rio de Janeiro

Uma operação da Polícia Militar (PM) em Angra dos Reis, no estado brasileiro do Rio de Janeiro, resultou na morte de oito suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas, segundo a imprensa local.

De acordo com a PM, as oito vítimas chegaram a ser levadas para um hospital local para serem socorridas, mas não resistiram aos ferimentos.

Entre as pessoas que perderam a vida está o alegado líder do grupo de tráfico, informou a corporação.

Além dos mortos registados, três pessoas foram ainda detidas, e as autoridades apreenderam três metralhadoras, sete pistolas, e diferentes tipos de droga.

No passado domingo, dois polícias militares ficaram feridos durante uma operação na mesma comunidade.

O governador daquele estado brasileiro, Wilson Witzel, disse no final de setembro que pretendia pedir ajuda ao Conselho de Segurança da ONU para enfrentar o “genocídio” que ocorre na região, referindo-se à violência.

Segundo Witzel, a violência nas comunidades do Rio de Janeiro resulta do comércio ilegal de armas e do tráfico de drogas.

Desde que o governador assumiu o cargo em janeiro, o número de pessoas mortas pela polícia aumentou significativamente em comparação com os anos anteriores.

Entre janeiro e agosto, 1.249 pessoas foram mortas por intervenção policial no Rio de Janeiro, de acordo com Instituto de Segurança Pública. Contudo, o governante frisou que a polícia não deve ser “crucificada” pelo aumento de mortes.