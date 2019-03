Nove policias mortos em ataque de grupo de rebeldes em Myanmar

Nove policias foram mortos e dois ficaram feridos em Myanmar (antiga Birmânia), na sequência de um ataque do grupo de rebeldes do Exército Arakan, informaram hoje as autoridades locais.

O ataque ocorreu durante a noite de sábado na cidade de Yoetayoke, norte de Sittwe, capital do Estado de Rakhine (antigo Arakan), disse, à agência noticiosa espanhola Efe, uma autoridade local que não quis ser identificada.

“Os corpos ainda estavam lá esta manhã, o exército ainda não tinha chegado”, disse o oficial.

Desde dezembro passado, mais de 5.000 pessoas já foram deslocadas deste território do oeste da Birmânia (Myanmar) devido aos combates entre os combatentes do Exército de Arakaa e as forças governamentais.

O Exército Arakan, formado em 2009, combatem por mais autonomia para a população budista deste território do oeste de Myanmar, onde a violência já levou à fuga forçada para o vizinho Bangladesh de mais de 700.000 muçulmanos Rohingyas.

Os combates entre o exército e dos rebeldes intensificaram-se nas últimas semanas.

Em 04 de janeiro, dia da independência birmanesa (proclamada em 1948 face ao império colonial britânico), 13 polícias foram mortos e nove feridos em ataques do AA contra quatro esquadras da polícia.