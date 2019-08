NASA investiga aquele que pode ser o primeiro crime cometido no espaço

A Agência Espacial Norte-Americana (NASA, na sigla em inglês) está a investigar aquele que pode ser o primeiro crime cometido no espaço, informou no sábado o jornal New York Times (NYT).

A astronauta Anne McClain é acusada de roubo de identidade e acesso não autorizado aos registos financeiros da sua ex-mulher a partir da Estação Espacial Internacional, onde se encontrava numa missão de seis meses, de acordo com o jornal norte-americano.

A ex-mulher de Anne McClain, Summer Worden, apresentou uma queixa na Comissão de Comércio Federal (FTC, na sigla em inglês), uma agência independente, depois de saber que Anne McClain acedera à conta bancária conjunta, sem sua permissão.

A família de Summer Worden também apresentou uma queixa à inspecção geral da NASA, de acordo com o NYT.

Para o advogado de Anne McClain, a sua cliente não fez nada errado e teve acesso à conta bancária enquanto estava a bordo da ISS para monitorizar a conta conjunta do casal, algo habitual ao longo da relação, sublinhou.

Investigadores da NASA já ouviram as duas mulheres.

Summer Worden adiantou que a FTC não respondeu à queixa apresentada sobre roubo de identidade, mas um investigador especializado e a inspeção-geral da NASA estão a investigar a acusação, avançou o NYT.