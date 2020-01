Manifestantes protestam no Líbano contra corrupção dos políticos

Manifestantes bloquearam hoje várias estradas do Líbano num protesto que se prolonga desde o ano passado contra o que consideram incompetência e corrupção da classe política.

O movimento foi desencadeado a 17 de outubro de 2019, tendo sido relançado nas últimas semanas em virtude dos atrasos do novo primeiro-ministro, Hassan Diab, que ainda não anunciou a formação do Executivo.

Diab foi designado chefe do governo em 18 de dezembro, depois da demissão de Saad Hariri, afastado do cargo de chefe do Executivo devido aos movimentos de protesto.

Hoje, vários carros bloqueavam, desde o início da manhã, uma estrada que atravessa o centro de Beirute.

“Nós bloqueámos a estrada com as viaturas porque é uma coisa que eles não conseguem resolver”, disse à France-Presse, Maroum Karam, um manifestante presente no local.

“Nós não queremos um governo de políticos disfarçados de tecnocratas”, acrescentou.

Os manifestantes exigem um governo de “especialistas independentes”.

“Todos os governos constituídos por máscaras políticas vão cair. Na rua, nós não lhes damos oportunidades”, disse o mesmo manifestante.

Os protestos e cortes de estradas repetem-se em todo o país, nomeadamente em Tripoli (norte do Líbano) e nas zonas a norte da cidade de Beirute onde se encontram presentes as autoridades policiais.

No início da semana, Beirute foi palco de violentos confrontos com a polícia e atos de vandalismo.

Nas últimas 48 horas pelo menos uma centena de manifestantes foram detidos, segundo dados fornecidos pelos advogados dos detidos.

Na quinta-feira, os protestos concentraram-se frente ao Parlamento e junto à sede do Banco Central e do Ministério do Interior.