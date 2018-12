Mais de mil marcham em Cabo Verde ao som de Zeca Afonso a exigir voos dos TACV

Mais de mil pessoas marcharam hoje em São Vicente, Cabo Verde, ao som da música de Zeca Afonso “Venham mais cinco”, num protesto para exigir voos da transportadora aérea nacional (TACV) nesta ilha.

Salvador Mascarenhas, presidente do Sokols 2017, um movimento que pretende “juntar sinergias e promover um Cabo Verde harmonioso, equilibrado, justo e descentralizado”, disse à agência Lusa que a “Marcha de Indignação de Soncent” ultrapassou todas as expectativas.

“Esta manifestação excedeu todas as nossas expectativas, principalmente porque as pessoas tinham de ter transporte”, afirmou, sublinhando que o protesto “correu muito bem” e de uma forma “muito pacífica”.

Os manifestantes concentraram-se na Praça Estrela, na cidade do Mindelo, onde puderam assinar um “manifesto de indignação do povo de São Vicente”, que conta atualmente com “centenas de assinaturas”.

Segundo Salvador Mascarenhas, o grupo seguiu depois até ao aeroporto Cesária Évora, ao som de Zeca Afonso, nomeadamente a música “Venham mais cinco”.

Ao longo do percurso a pé, os manifestantes mostraram vários cartazes com mensagens como “São Vicente, são Nicolau e Santo Antão também contribuem para os TACV” ou em defesa de mais autonomia.

Chegados ao aeroporto, e frente à estátua da cantora Cesária Évora, os participantes no protesto fizeram um minuto de silêncio, antes de entoar a mais célebre das suas canções: “Sodade”.

Salvador Mascarenhas considera que o objetivo foi “completamente cumprido” e prova que o que se pretende “não é lançar o caos na economia”.

“Se a TAP realiza voos em São Vicente, não será seguramente por uma questão de boa vontade, mas sim porque é rentável”, disse, acrescentando: “Mas os voos da TAP custam o dobro dos cobrados pelos TACV e não permitem tanta carga”.

O Sokols 2017 não vai ficar por aqui, mas para já tem prevista a entrega do manifesto ao ministro dos Transportes, que vive em São Vicente, com o objetivo deste o fazer chegar ao Primeiro-Ministro de Cabo Verde.

Salvador Mascarenhas não sabe como serão próximo transporte, mas garante que será pacífico, pois “a violência não leva a nada”.