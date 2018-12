Macron desloca-se a Estrasburgo para homenagear vítimas do ataque ao mercado de Natal

O presidente francês desloca-se hoje a Estrasburgo para homenagear as vítimas do ataque na terça-feira ao mercado de Natal e saudar as forças de segurança, que abateram na quinta-feira o suspeito do atentado, anunciou o Eliseu.

Emmanuel Macron chegará ao final da tarde directamente de Bruxelas, onde participa no Conselho Europeu, três dias depois do atentado que causou três mortos e 13 feridos e mobilizou 700 membros das forças de segurança na perseguição do suspeito.

O chefe de Estado deverá encontrar-se com famílias das vítimas e com a população. Esta será a primeira iniciativa pública de Macron no país, desde que na semana passada esteve em Puy-en-Velay, onde foi vaiado, em plena crise dos “coletes amarelos”.

Macron encontrar-se-á em Estrasburgo com o seu ministro do Interior, Christophe Castaner, que enviou para o local desde o anúncio do ataque.

Chérif Chekatt, 29 anos, foi abatido pela polícia francesa num tiroteio na quinta-feira à noite no bairro de Neudorf, zona no sul de Estrasburgo onde se tinha perdido o seu rasto no dia do ataque.

O anúncio da sua morte foi recebido com alívio em Estrasburgo, onde o mercado de Natal reabriu hoje de manhã.