Jovem gravemente ferido na Venezuela precisa de ajuda

Um jovem luso-descendente ficou gravemente ferido num acidente, domingo, numa auto-estrada em Caracas.

Juan Pablo dos Santos ainda corre perigo de vida. Ficou sem uma das pernas no local do acidente. Ainda não está colocada de lado a hipótese de amputação da outra perna. Viajava com a namorada e um cunhado que não sofreram ferimentos significativos. Aliás, foi o próprio cunhado que, ainda antes da chegada das equipas de socorro, improvisou um torniquete na perna de Juan Pablo impedindo, assim, que se esvaísse em sangue. Tudo aconteceu no domingo passado quando o jovem, de 20 anos, conforme relatos da família, era perseguido por três motorizadas. Na tentava de fugir aos supostos assaltantes, acabou por se despistar, tendo a viatura em que seguia ficado com a dianteira totalmente destruída. O jovem, descendente de famílias oriundas de Câmara de Lobos, está internado na Clínica Metropolitana de Caracas.

Família lança apelo

Juan Pablo dos Santos está internado numa clínica na capital venezuelana, mas precisa de ajuda. Devido à crise que assola o país, os medicamentos e todo o material clínico escasseiam e é pago a preço de ouro. Foi lançado no Facebook um apelo para angariação de fundos. O objectivo é alcançar os 40 mil dólares necessários (cerca de 36.500 euros). Ontem, já tinham sido recolhidos perto de 16.000 dólares, por mais de 400 doadores. Um valor que esta manhã tinha subida para os 19 mil dólares.

À TSF-M, a prima de Juan Pablo dava conta da situação vivida pela família. Valéria Brito Fernandes confirmou as circunstâncias do acidente que deixou “danos irreversíveis”. O primo ainda em “situação crítica” precisa de continuar os tratamentos e a família “devido à hiperinflação” que atinge a Venezuela não tem recursos para tal. “Toda a ajuda é bem-vinda”. A resposta até agora tem sido muito positiva, pois, o jovem é conhecido da comunidade lusa. Integra uma equipa de futebol e frequenta o Centro Português de Caracas. Valéria diz que os azares do primo começaram bem cedo. O pai, devido a uma meningite, morreu antes de Juan Pablo nascer. Agora tenta recuperar de um acidente que provocou ferimentos graves. Foram abertas duas contas, uma no Banco Santander outra no Banesco. Os dados da iniciativa podem ser consultados aqui.

O Centro Português de Caracas já dirigiu aos sócios um apelo para que ajudem Juan Pablo dos Santos.