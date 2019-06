Japão doa 3,2 milhões de euros à ONU para ajudar venezuelanos no Brasil

O Japão vai doar 3,6 milhões de dólares (3,2 milhões de euros) às ações de assistência aos refugiados e migrantes venezuelanos no Brasil, conforme acordo de cooperação a assinar na quinta-feira, com agências das Nações Unidas.

O donativo do governo japonês será direcionada a Agência da Organização das Nações Unidas para Refugiados (ACNUR), Organização Internacional para as Migrações (OIM), Organização Pan-Americana da Saúde/Organização Mundial da Saúde (OPAS/OMS) e Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF, na sigla em inglês).

Segundo um comunicado da ONU Brasil, a cerimónia de assinatura do acordo acontecerá em Brasília e contará com a presença do embaixador do Japão no Brasil, Akira Yamada, e do coordenador residente das Nações Unidas no Brasil, Niky Fabiancic.

“A contribuição japonesa ajudará a fortalecer o apoio das agências das Nações Unidas à resposta conduzida pelo Governo brasileiro no acolhimento, assistência e proteção dos refugiados e migrantes venezuelanos no Brasil”, lê-se no comunicado.

De acordo com dados da Polícia Federal brasileira, desde 2017 até abril de 2019 foram registrados no país cerca de 100 mil pedidos de refúgio e 70 mil solicitações de residência temporária por parte de cidadãos venezuelanos.

Entre as ações beneficiadas pelo donativo estão o registo e a documentação de venezuelanos, a assistência a esta população nas comunidades de acolhida, apoio psicossocial, serviços de saúde e proteção de crianças em projetos que acontecem nos estados brasileiros de Roraima, Amazonas e Pará.