Irão estará pronto para negociar com os EUA após a suspensão das sanções

O Presidente iraniano, Hassan Rohani, disse hoje que o seu país está pronto para negociar com os Estados Unidos se estes suspenderem as sanções impostas a Teerão.

“A República Islâmica do Irão é favorável às negociações e se os Estados Unidos realmente querem discutir, em primeiro lugar terão de levantar todas as sanções”, disse Hassan Rohani, cujas declarações foram transmitidas pela televisão estatal.

“Se querem integrar ou não o JCPOA (sigla do acordo nuclear em inglês), são eles que decidem”, disse Rohani, a partir do Ministério dos Negócios Estrangeiros, onde se encontrou com o chefe da diplomacia iraniana, Mohammad Javad Zarif.

Zarif confirmou na segunda-feira que recusou um convite para se encontrar com o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, apesar das ameaças de sanções.

Washington decidiu impor sanções ao Irão a 31 de julho, depois deste se ter recusado a ir à Casa Branca, disseram autoridades iranianas.

As relações entre Teerão e Washington têm vindo a agravar-se desde a retirada unilateral dos Estados Unidos do acordo nuclear iraniano e a volta de pesadas sanções dos norte-americanos contra o Irão em 2018.