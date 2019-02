Incêndio em estação de comboio mata 10 pessoas no Egito

Pelo menos 10 pessoas morreram e 22 ficaram feridas num incêndio que ocorreu na principal estação de comboios do Cairo, no Egito, anunciou hoje uma autoridade médica egípcia.

O chefe do hospital da ferrovia do Cairo, Mohammed Said, disse que o número de mortos ainda deve aumentar.

O incêndio teria sido provocado pela explosão de um tanque de combustível num comboio que seguia para a estação de Ramsis, no centro do Cairo.

O local ficou coberto por uma nuvem negra de fumo.

O diário egípcio Al-Ahram referiu que o comboio se acidentou e o tanque de combustível explodiu, causando o incêndio, mas os detalhes ainda não foram confirmados.