Henrique Afonso atravessou o canal do Panamá e já percorreu 5 mil milhas náuticas

Henrique Afonso atravessou com sucesso o canal do Panamá, neste que é um importante marco da sua circum-navegação ao Mundo. A bordo da ‘Sofia do Mar’, o velejador madeirense está pela primeira vez no Oceano Pacífico depois de na passada quinta-feira ter concluído a ainda longa travessia deste canal, que tem uma extensão de sensivelmente 77 quilómetros. Henrique Afonso iniciou a viagem na quarta-feira, dia 15 de Maio, e levou dois dias a fazê-lo. No total, desde o dia 15 de Janeiro, o ‘pirata’ já percorreu 5 mil milhas náuticas em quatro meses de viagem assinalando passagens por diversos países.

“Foi magnífico. Até agora, por todos os locais que passei, só encontrei gente fantástica. Tem sido maravilhoso. Atravessar o canal é uma experiência super emocionante, sobretudo pelo projecto em si. Como é que entramos num canal a subir para depois descer? A noite que passei no lago Gatún foi também impressionante. E agora, no Oceano Pacífico, é o impacto total. É um mundo desconhecido, um mundo que eu só sabia que existia por fotografias e por histórias que me contavam”, revelou Henrique Afonso ao DIÁRIO desde a cidade do Panamá, onde ultima os preparativos para a partida.

“Estou agora a preparar a minha viagem para sair na próxima semana rumo ao arquipélago das Marquesas, Polinésia Francesa. É uma viagem bastante longa e nem sei se vou parar em Galápagos porque é muito caro. Penso ir directo para as Marquesas, que será uma viagem de aproximadamente quatro mil milhas náuticas”, destacou o madeirense.

O velejador já assinalou na sua carta de navegação passagens por 16 locais, entre eles nas regiões de Canárias, Cabo Verde, Caraíbas, Colômbia e, agora, Panamá. Poderá continuar a seguir a aventura no DIÁRIO, no Facebook ou via Marine Traffic.