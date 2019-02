Grupo de Lima quer “apertar o cerco diplomático” a Maduro

O Presidente colombiano, Iván Duque, garantiu hoje que o Grupo de Lima, que se reúne na segunda-feira em Bogotá, deverá apertar o cerco diplomático a Nicolás Maduro sem deixar-se levar por “discursos belicistas”, adiantou a EFE.

“Amanhã [segunda-feira], o Grupo de Lima tem que se pronunciar de forma muito clara sobre o que vimos ontem [sábado] e creio que a comunidade internacional tem a obrigação de apertar o cerco diplomático, porque uma ditadura que é capaz de queimar medicamentos e alimentos é a maior demonstração da brutalidade que está disposta a cometer para preservar o poder”, disse Duque, em Cúcuta, cidade colombiana na fronteira com a Venezuela e um dos pontos fronteiriços através dos quais o autoproclamado Presidente interino venezuelano, Juan Guaidó, tentou fazer entrar ajuda humanitária.

Guaidó anunciou hoje que vai participar na cimeira do Grupo de Lima, em Bogotá, “para discutir possíveis ações diplomáticas” contra o regime de Nicolás Maduro, um encontro que vai também contar com a presença do vice-presidente dos EUA, Mike Pence.

“Na segunda-feira irei participar na cimeira do Grupo de Lima, para me reunir com todos os chefes da diplomacia da região e também com o vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, para discutir possíveis ações diplomáticas”, disse Guaidó.

Do ponto de vista de Duque, na gestão internacional que se fez da crise política, social e económica na Venezuela “o importante foi o cerco diplomático”, considerando fundamental não se deixar levar “pelos discursos belicistas”.

Esse cerco, disse, permitiu que “um grupo muito importante de países já reconheçam Juan Guaidó” e que o que é necessário agora é na Venezuela “os militares continuem a entregar a sua lealdade ao presidente legítimo”.

“Estamos à espera das decisões que tomemos com a comunidade internacional para garantir a entrada da ajuda humanitária”, disse Duque.

O Grupo de Lima, que junta 13 países latino-americanos e o Canadá, representa mais de 90% da população do continente americano e tem o apoio dos EUA.