Governo britânico nomeia Andrew Bailey para novo governador do Banco de Inglaterra

O Governo britânico anunciou hoje que nomeou Andrew Bailey, de 60 anos, para novo governador do Banco da Inglaterra (BoE), sucedendo no cargo a Mark Carney.

O ministro das Finanças, Sajid Javid, nomeou Bailey, que tem estado à frente do Financial Conduct Authority, entidade que regula 58.000 sociedades financeiras no país com o objetivo de maximizar a sua presença no sistema financeiro britânico.

Na ocasião, o governante disse que Bailey é um candidato “de peso” e que vai cumprir um mandato de oito anos, sendo que substituirá Carney em 16 de março do próximo ano.

Carney tinha concordado em prolongar o mandato, a partir de 31 de janeiro, para permitir uma transição suave do sistema financeiro.

A principal tarefa do novo governador será a de garantir que o BoE possa negociar numa “situação agitada”, a ver com a saída da Reino Unido da União Europeia (Brexit).