Fuga de dióxido de carbono em cargueiro na China faz pelo menos 10 mortos

Pelo menos 10 pessoas morreram e 19 ficaram feridas no sábado devido a uma fuga de dióxido de carbono do sistema de prevenção de incêndios de um navio de carga no leste da China, anunciaram hoje as autoridades chinesas.

O incidente ocorreu no porto Longyan, em Weihai, na província de Shandong, afirmou o governo local na rede social chinesa Weibo.

Uma investigação preliminar conclui que o acidente foi consequência do não cumprimento das regras de segurança por parte da tripulação do cargueiro da empresa Fujian Shipping Company.

Os acidentes químicos não são raros na China, onde as normas de segurança nem sempre são aplicadas, escreve a agência de notícias France Presse (AFP).

No mês passado, 10 pessoas morreram sufocadas num incêndio numa grande fábrica farmacêutica em Shandong e, em março, uma explosão química na província de Jiangsu fez 78 mortos e centenas de feridos.