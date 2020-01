Formosa, a ilha que os portugueses descobriram, é nome também de uma estrela

Formosa, nome histórico da ilha de Taiwan, descoberta por navegadores portugueses, é agora também a designação de uma estrela a 449 anos-luz da Terra, noticiou hoje o jornal digital Taiwan News.

Navegadores portugueses batizaram como Formosa a ilha do Mar do Sul da China em 1542, nome que desde meados de dezembro, passou a ser também o da estrela ‘HD100655’, no âmbito de uma nova campanha lançada pela União Astronómica Internacional (UAI, entidade que reconhece os nomes de corpos celestes) para designar planetas fora do Sistema Solar (exoplanetas) e as suas respetivas estrelas.

O assunto foi hoje notícia no jornal digital Taiwan News, uma vez que a nova designação da estrela ‘HD100655’ (e do seu respetivo planeta, batizado “Sazum”, um gigante gasoso) foi proposta por astrónomos de Taiwan - que formalmente faz parte da China, mas tem independência de facto -, tendo a UAI identificado a ilha como “China Taipei”.

Segundo o diretor do Instituto de Astronomia e Astrofísica da Academia Sinica de Taiwan, Chu You-hua, a identificação de Taiwan nestas condições resulta de um meio-termo estabelecido pela UAI em 1979.

A UAI passou a designar Taiwan (que se autodenomina República da China) como “China Taipei” e a China comunista (República Popular da China) como “China Nanjing”, dado que ambos os países insistiam em usar o nome “China”.

No âmbito da mesma campanha promovida pela UAI em 2019, para assinalar os seus 100 anos, Portugal teve direito também a nomear um exoplaneta e a sua estrela. O planeta, igualmente um gigante gasoso, chama-se Viriato (o nome do líder do povo lusitano na Roma Antiga) e orbita a estrela Lusitânia (território onde vivia o povo lusitano e que correspondia em grande parte ao atual Portugal), a 114 anos-luz da Terra.

A iniciativa da UAI, liderada pela astrónoma portuguesa Teresa Lago, ditou 112 nomes a planetas extrassolares e às suas respetivas estrelas, tantos quantos os países que submeteram propostas aprovadas por um comité da organização.