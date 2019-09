Falência da Thomas Cook desestabiliza bolsas europeias

As principais bolsas europeias estavam hoje em baixa, pendentes do Reino Unido, das negociações comerciais entre Washington e Pequim e dos desenvolvimentos da falência do operador turístico britânico Thomas Cook.

Cerca das 09:00 em Lisboa, o EuroStoxx 600 descia 0,68% para 390,26 pontos.

As bolsas de Londres, Paris e Frankfurt desciam 0,29%, 0,80% e 1,08%, bem como as de Madrid e Milão, que recuavam 0,79% e 0,99%, respetivamente.

Depois de ter aberto em baixa, a bolsa de Lisboa mantinha a tendência e, cerca das 09:00, o principal índice, o PSI20, recuava 0,59% para 4.986,67 pontos.

No Reino Unido arranca hoje o congresso anual o Partido Trabalhista, durante o qual será debatida a visão para a economia do país, com o ‘Brexit’ como pano de fundo.

Os investidores também vão estar atentos à intervenção do presidente do Banco Central Europeu (BCE), Mario Draghi, na Comissão de Assuntos Económicos do Parlamento Europeu, depois de a instituição ter adotado um novo pacote de estímulos perante a desaceleração da economia da zona euro.

Na sexta-feira, a bolsa de Wall Street terminou em baixa, com o Dow Jones a descer 0,59% para 26.935,07 pontos, contra o atual máximo desde que foi criado em 1896, de 27.359,16 pontos, registado em 15 de julho.

No mesmo sentido, o Nasdaq fechou a recuar 0,80% para 8.117,67 pontos, contra o atual máximo, de 8.330,21 pontos, registado em 26 de julho.

A nível cambial, o euro abriu hoje em baixa no mercado de câmbios de Frankfurt, a cotar-se a 1,1005 dólares, contra 1,1017 dólares na sexta-feira.

O barril de petróleo Brent para entrega em novembro abriu hoje em baixa ligeira, a cotar-se a 65,23 dólares no Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres, contra 65,28 dólares na sexta-feira, depois da escalada dos últimos dias.