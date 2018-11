Exército turco mata 38 rebeldes curdos no norte do Iraque

Pelo menos 38 alegados rebeldes do Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK), guerrilha curda considerada terrorista por Ancara, morreram em ataques aéreos do Exército turco no norte do Iraque, anunciou hoje a agência de notícias estatal Anadolu.

Os ataques ocorreram entre 09 e 11 de novembro em quatro regiões situadas num raio de 50 quilómetros desde a fronteira turca.

Segundo afirma o exército turco em comunicado, a aviação destruiu refúgios e depósitos de munições do PKK.

Os confrontos entre soldados turcos e insurgentes são habituais desde que a Turquia e o PKK romperam, no verão de 2015, um cessar-fogo que durou mais de dois anos, durante os quais negociaram um acordo de paz.

Desde o início do ano também são frequentes as incursões aéreas e terrestres turcas no Iraque, nas montanhas da região fronteiriça, onde a guerrilha curda se estabeleceu.