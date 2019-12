Euro sobe e ultrapassa barreira dos 1,12 dólares

O euro subiu hoje face ao dólar, pela quarta sessão, e ultrapassou a barreira dos 1,12 dólares, no mesmo dia em que a Rússia alertou para o acordo nuclear com o Irão, que corre o risco de “se desmoronar”.

Pelas 18:02 (hora de Lisboa), o euro seguia a 1,1212 dólares, quando na sexta-feira, pela mesma hora, negociava a 1,1180 dólares.

No entanto, o euro caiu em comparação com a libra e com o iene.

O Banco Central Europeu (BCE) fixou hoje a taxa de câmbio de referência do euro em 1,1189 dólares.

O ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Serguei Lavrov, advertiu hoje que o acordo nuclear do Irão com as grandes potências corre o risco de “se desmoronar” sem o cumprimento dos Estados Unidos e da União Europeia.

O acordo de 2015 entre o Irão e os Estados Unidos, Reino Unido, França, Alemanha, China e Rússia previa o levantamento de sanções contra Teerão em troca de limitações ao seu programa nuclear. Washington retirou-se unilateralmente do pacto em meados de 2018 e restabeleceu duras sanções que impedem a República Islâmica de exportar petróleo.

“Devido à linha destrutiva seguida por Washington, esta importante conquista da diplomacia internacional... corre o risco de se desmoronar”, disse Lavrov no final de um encontro em Moscovo com o seu homólogo iraniano, Javad Zarif.

Face às sanções norte-americanas, o Irão tem pressionado os signatários europeus para encontrarem um modo de contrariar o seu impacto na economia iraniana.