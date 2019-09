EUA e Coreia do Norte podem retomar reuniões de trabalho dentro de duas a três semanas

Os serviços de informação da Coreia do Sul esperam que os Estados Unidos e a Coreia do Norte retomem as suas reuniões de trabalho sobre a desnuclearização da península coreana dentro de duas a três semanas, anunciou hoje um grupo de parlamentares em Seul.

Se as partes chegarem a acordo nas reuniões, isso poderá levar a uma nova cimeira entre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o líder norte-coreano, Kim Jong-un, antes do final do ano, explicaram numa conferência de imprensa parlamentares do comité de segurança, depois de se reunirem com os representantes do Serviço Nacional de Informação (NIS).

Os parlamentares, citados pela agência Yonhap, explicaram que nessas reuniões de trabalho, cuja localização não foi mencionada, o ex-embaixador norte-coreano no Vietname, Kim Myong-gil, liderará a equipa de negociação do regime.

Por sua vez, a vice-chanceler norte-coreana, Choe Son-hui, será, segundo o NIS, aquela que supervisionará por parte de Pionyang as negociações.

O representante especial dos Estado Unidos para a Coreia do Norte, Stephen Biegun, deverá liderar o grupo de Washington, sob instruções do secretário de Estado norte-americano, Mike Pompeo.

O próprio Trump indicou, na segunda-feira, na Assembleia Geral das Nações Unidas, a possibilidade de uma nova cimeira com Kim antes do fim do ano.

Trump e Kim participaram em duas cimeiras -- em Singapura em 2018 e em Hanói em fevereiro passado -- e numa reunião informal que ocorreu na fronteira entre as duas Coreias em junho.

Este último encontro pretendia destravar o diálogo e reiniciar as reuniões de trabalho, depois de os dois países encerrarem o encontro em Hanói sem um acordo quanto ao modelo de desnuclearização da Coreia do Norte.

Por sua vez, os parlamentares sul-coreanos disseram hoje que o NIS acredita ser possível que, se as negociações nucleares forem positivas, Kim Jong-un possa visitar a cidade sul-coreana de Busan para a cimeira especial da Associação das Nações do Sudeste Asiático (ASEAN), de 25 a 26 de novembro, ou participar de uma nova cimeira intercoreana.

Os serviços de informação sul-coreanos também apontaram que Kim poderia em breve fazer uma nova visita à China (seria a quinta desde que chegou ao poder) para se encontrar com o Presidente chinês, Xi Jinping.

Nesse caso, o NIS sublinhou que a reunião de Kim e Xi poderia ser realizada numa das três províncias chinesas (Liaoning, Jilin e Heilongjiang) que fazem fronteira com a

Coreia do Norte.