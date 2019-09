Empresas apresentam “coligação” para defender biodiversidade

Dezanove empresas, incluindo gigantes do setor agroalimentar, apresentaram hoje uma “coligação” comprometida com a proteção da biodiversidade na Cimeira da Ação Climática, que decorre em Nova Iorque.

O grupo Danone anunciou que entre as empresas envolvidas estão a Kellogs, Mars, Nestlé, Google ou a L’Oréal, formando uma coligação chamada “One Planet Business for Biodiversity”, que vai colaborar com o Conselho Empresarial Mundial para o Desenvolvimento Sustentável, que inclui mais de 200 empresas.

A coligação foi apresentada nas Nações Unidas por Emmanuel Faber, presidente da Danone, referindo que as empresas envolvidas se comprometem a “proteger e restaurar a biodiversidade nas suas cadeias de aprovisionamento e portfolios de produtos”.

“Em face dos impasses alimentares e agrícolas que estamos a enfrentar, é urgente trabalhar com a natureza e não contra ela, que é o objetivo da coligação que lançámos hoje nas Nações Unidas: restaurar a vida nos solos agrícolas, reintroduzir a biodiversidade nos nossos campos e mudar drasticamente a face da desflorestação”, disse Emmanuel Faber, citado num comunicado.

A coligação comprometeu-se a desenvolver até junho de 2020 “um conjunto de soluções de impacto relevantes e mensuráveis, que podem ser adotadas pelos seus membros nas suas cadeias de valor”.

O presidente da Danone também promete a apresentação, até outubro de 2020, de “compromissos ambiciosos, mensuráveis e com horizontes temporais definidos na Conferência das Nações Unidas sobre a Diversidade Biológica, juntamente com propostas de políticas públicas que promoverão o sucesso das iniciativas implementadas”.

A Cimeira da Ação Climática foi convocada pelo secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, para que sejam apresentados pelos participantes planos concretos para cumprir os objetivos estabelecidos no Acordo de Paris.