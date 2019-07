Emmanuele Macron felicita e está desejoso em trabalhar com Boris Johnson

O Presidente da França, Emmanuel Macron, felicitou Boris Johnson, designado hoje pelo Partido Conservador britânico para suceder a Theresa May, mostrando-se “muito desejoso em trabalhar” com o próximo primeiro-ministro do Reino Unido.

“Felicito calorosamente Boris Johnson” e “vou falar-lhe assim que seja designado oficialmente primeiro-ministro”, disse Macron, durante uma conferência de imprensa conjunta com a nova presidente da Comissão Europeia, Ursula Von der Leyen, no palácio presidencial do Eliseu.

“Estou muito desejoso de poder trabalhar o mais rápido possível com ele, não apenas nas questões europeias, que são as nossas, na continuação das negociações do ‘Brexit’, mas também nas questões internacionais que compõem as nossas vidas diárias e nas quais somos estreitamente coordenados com os britânicos e os alemães”, acrescentou, citando o Irão em particular.

Antes de felicitar Johnson, o chefe de Estado francês prestou homenagem à primeira-ministra britânica, Theresa May, que deverá deixar o seu cargo na quarta-feira.

“Ela tomou posse das suas funções num contexto difícil após o referendo (sobre o ‘Brexit’) e trabalhou connosco com grande coragem e dignidade por todos esses anos. Ela jamais bloqueou o funcionamento da União Europeia e tentou servir os interesses britânicos da melhor forma possível”, disse.

O antigo ministro dos Negócios Estrangeiros britânico Boris Johnson foi hoje declarado em Londres o vencedor da eleição para a liderança no partido Conservador, e vai suceder a Theresa May à frente do governo na quarta-feira.

O resultado da eleição foi anunciado pela deputada Cheryl Gillan, uma das responsáveis pelo escrutínio interno no partido, no centro de conferências Queen Elizabeth II, perto de Westminster.

Boris Johnson ganhou com 92.153 votos (66,3%), enquanto o outro candidato finalista, o atual ministro dos Negócios Estrangeiros, Jeremy Hunt, reuniu apenas 46.656 votos (32,7%).

O resultado é o desfecho de um processo que se prolongou por seis semanas e decidido por voto postal, limitado a cerca de 160 mil militantes do partido Conservador, dos quais só se abstiveram 13%.

Foi desencadeado pela renúncia de Theresa May à liderança do partido a 07 de junho devido à dificuldade em fazer aprovar no parlamento o acordo de saída para o ‘Brexit’ que concluiu em novembro com Bruxelas.

Boris Johnson só será nomeado primeiro-ministro pela rainha Isabel II após a demissão de Theresa May na tarde de quarta-feira, na sequência do debate semanal com os deputados na Câmara dos Comuns.