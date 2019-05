Embaixador de Portugal no Panamá visitou Henrique Afonso

Pedro Pessoa e Costa, embaixador de Portugal no Panamá, visitou esta tarde o velejador madeirense Henrique Afonso, que por estes dias está fundeado na capital deste país sul-americano depois de concluir a travessia pelo canal. A visita simbólica do representante do país culminou num brinde com Vinho Madeira.

“O embaixador esteve aqui com os seus assessores e é uma pessoa excelente. Foi uma visita magnífica, extraordinária e uma mais-valia. Provámos um Vinho Madeira e possivelmente na próxima semana, na segunda ou na terça-feira faremos um brinde num local ainda por definir, mas que será ao que tudo indica num espaço de imigrantes madeirenses”, revelou o ‘pirata’.

Recorde-se que Henrique Afonso atravessou com sucesso o canal do Panamá no passado dia 16 de Maio, naquele que foi um importante marco da sua circum-navegação ao Mundo. A bordo da ‘Sofia do Mar’, o velejador madeirense está pela primeira vez no Oceano Pacífico depois de ter iniciado a sua viagem a 15 de Janeiro. O ‘pirata’ já percorreu cinco mil milhas náuticas em quatro meses de viagem assinalando passagens por diversos países e arquipélagos.