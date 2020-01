Duas granadas-foguete foram hoje lançadas em direção à Zona Verde de Bagdad, capital do Iraque, onde se encontra a embaixada norte-americana, indicou um responsável da segurança à agência noticiosa AFP.

Duas explosões foram escutadas no centro de Bagdad 24 horas após os disparos de mísseis iranianos contra bases militares no Iraque com soldados norte-americanos.

Este foi o terceiro ataque na Zona Verde após o ataque com ‘drone’ ordenado pelo Presidente dos EUA, Donald Trump, e que na sexta-feira assassinou o general iraniano Qassem Soleimani.

Mais de uma dúzia de mísseis iranianos foram lançados hoje de madrugada contra duas bases iraquianas com tropas norte-americanas, em Ain al-Assad (oeste) e Erbil (norte).

O ataque foi reivindicado pelos Guardas da Revolução iranianos como uma “operação de vingança”, em retaliação pela morte do general Soleimani, comandante da sua força Al-Quds.

A televisão estatal iraniana referiu que aquela operação militar foi designada “Mártir Soleimani” e que matou “pelo menos 80 militares norte-americanos”, mas Donald Trump negou a existência de baixas.

Numa comunicação ao país, o presidente dos EUA anunciou que Washington vai intensificar sanções económicas contra o Irão, mas não referiu nova retaliação militar.

O ministro da Defesa Nacional, João Gomes Cravinho, disse que os militares portugueses no Iraque estão “fora de qualquer tipo de perigo”, aquartelados a mais de 200 quilómetros dos locais onde caíram os mísseis iranianos.

A autoridade federal norte-americana para a aviação (FAA) proibiu aviões e pilotos comerciais norte-americanos de voarem sobre áreas do Iraque, Irão, Golfo Pérsico e Golfo de Omã.

Várias companhias aéreas, como a Lufthansa, Emirates e Malaysia Airlines, suspenderam hoje os voos sobre o Iraque e o Irão ou alteraram rotas para evitar o espaço aéreo dos dois países.