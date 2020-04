As autoridades de saúde timorenses anunciaram hoje dois novos casos da covid-19, o que eleva para quatro o número total de infectados no país.

Os três doentes estão em isolamento, em Díli, anunciou a directora-geral da Prestação de Serviços de Saúde timorense, Odete Viegas, recordando que o quarto paciente já recuperou.

Odete Viegas acrescentou que dos 168 casos suspeitos no país, 111 deram resultado negativo e 53 estão ainda à espera de conhecer o resultado dos testes.

“Os três casos positivos estão com sintomas leves em isolamento no centro de saúde de Vera Cruz”, disse a responsável.

Odete Viegas falava na sala de situação do Centro Integrado de Gestão de Crise (CIGC) da covid-19 na conferência de imprensa diária de actualização da progressão da doença em Timor-Leste.

A directora-geral explicou que os dois novos casos estão relacionados com o doente confirmado na passada sexta-feira. Todos integravam um grupo de oito pessoas, que viajou entre a capital de Timor Ocidental, Kupang, e a fronteira de Batugadé, no norte da ilha.

“Vieram juntos de Kupang e são do mesmo grupo. Entre os restantes alguns já tiveram resultados negativos e outros estão ainda à espera de resultados”, afirmou à Lusa.

Odete Viegas salientou que as autoridades estão a realizar testes adicionais a pessoas que estavam nos mesmos locais de quarentena, onde houve contactos e cujos resultados são esperados até terça-feira.

As autoridades de saúde continuam a observar pessoas que estão em quarentena para comprovar se alguém tem sintomas, explicando que está a ser feito um reforço adicional para manter as pessoas separadas e em quartos únicos.

Por outro lado, Odete Viegas acrescentou estarem actualmente 637 pessoas em confinamento obrigatório em infra-estruturas do Governo, 524 em Díli e 113 noutros municípios, a que se somam seis em autoconfinamento em casa.

Um total de 1.261 pessoas (1.051 em Díli e 210 em outros municípios) concluíram já o período de 14 dias de quarentena.

Odete Viegas apelou aos jornalistas para que “não publiquem notícias sem ser confirmadas para não causar pânico na comunidade”, pedindo também à população para que mantenha a calma.

A pandemia da covid-19 já causou mais de 112 mil mortos e infectou mais de 1,8 milhões de pessoas em 193 países e territórios.

Depois de surgir na China, em Dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo e os Estados Unidos são agora o país que regista o maior número de mortes (mais de 22 mil) e de infectados (mais de 555 mil).

O continente europeu, com mais de 932 mil infectados e 77 mil mortos, é o que regista o maior número de casos, e a Itália é o segundo país do mundo com mais vítimas mortais, contando 19.899 óbitos e mais de 156 mil casos confirmados.