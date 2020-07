O boletim do IASAUDE revela a existência de dois novos casos de Covid-19 na Região, detectados no contexto das actividades de vigilância implementadas no Aeroporto da Madeira. São dois passageiros, sem relação entre si, que fizeram teste no local. Estes viajantes permanecem em confinamento numa residência, um no concelho da Calheta e outro no concelho de Machico.

No total, a região regista, à data, 95 casos confirmados de COVID-19, dos quais 90 são casos recuperados e 5 são casos activos.