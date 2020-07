Novo caso positivo na Madeira e outro suspeito aguarda por resultados há dois dias

Há um novo caso positivo detectado na Madeira. Trata-se de uma passageira que chegou este sábado à Região e que, no contexto das actividades de vigilância implementadas no Aeroporto da Madeira, acabou por confirmar a infecção pelo novo coronavírus.

Sobre este novo caso positivo, falamos do 44.º caso importado, nomeadamente proveniente da Região de Lisboa e Vale do Tejo. É uma mulher cuja faixa etária está fixada entre os 30 e os 39 anos e a viajante permanece em confinamento numa residência, no concelho de Santa Cruz, e a investigação epidemiológica está em curso.

Por outro lado, relativamente ao caso suspeito identificado no dia 2 de Julho (quinta-feira), o mesmo permanece em estudo pelas autoridades de saúde regionais, aguardando resultados laboratoriais definitivos. Este viajante permanece em confinamento numa residência, no concelho do Funchal, indica o IASaúde.

No total, a Região regista, à data, 93 casos confirmados de covid-19, dos quais 90 são casos recuperados e três são casos ativos. Ao todo, 3.019 pessoas estão a ser acompanhadas pelas autoridades de saúde dos vários concelhos, agora com recurso a uma aplicação 'MadeiraSafetoDiscover', 319 destas pessoas estão em vigilância ativa.

A procura pelas linhas criadas no âmbito do Plano de Contingência

O total de atendimentos pela Linha de acompanhamento psicológico do IASAUDE (291 212 399) é agora de 1.544, com 150 pessoas em acompanhamento pelos profissionais deste Instituto. Os contactos para a Linha SRS24 (800 24 24 20) totalizam 9.175, mais 38 chamadas nas últimas 24 horas.

Relativamente a outros testes para Despiste de COVID-19 realizados, assinala-se que, no que respeita ao total de testes à covid-19 realizados na Madeira, foram processadas 24.684 amostras (até ao fim do dia 3 de Julho). No contexto da operação de rastreio de viajantes à entrada no Aeroporto da Madeira, há a reportar um total cumulativo de 1.668 colheitas para teste à covid-19 realizadas no local.