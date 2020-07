Dois novos casos suspeitos e mais de 4.800 testados nos novos postos no Aeroporto

Segundo o relatório epidemiológico emitido esta tarde pelo IASAÚDE até ao fim do dia de ontem, 10 de Julho, tinham sido processadas 28.989 amostras em toda a Região Autónoma da Madeira.

"No contexto da operação de rastreio de viajantes à entrada no Aeroporto da Madeira, há a reportar um total cumulativo de 4.814 colheitas para teste à COVID-19 realizadas no local (até às 18h00 do dia de hoje)", informa a autoridade de saúde regional, o que significa que já são mais de 29 mil e aproxima-se a passos largos do número 'redondo' de 30 mil testes.

Refira-se que hoje foram reportados mais dois casos positivos, totalizando assim 97, quatro dos quais ainda activos (residentes no Funchal, Santa Cruz e Machico e uma pessoa não residente).

Desde a reabertura do Aeroporto a voos internacionais, ou seja desde 1 de Julho, dia em que começaram a funcionar os postos de atendimento colocados na zona das chegadas, foram registados cinco novos casos (um no dia 4, dois no dia 6 e os dois deste sábado).

Estes 5 novos casos são uma mulher e um homem na faixa etária dos 20 aos 29 anos, outra mulher e outro homem na casa dos 30 aos 39 anos e um homem na casa dos 70 a 79 anos.