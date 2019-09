Detida estudante indiana que acusou dirigente político de agressão sexual

Uma estudante de direito que acusou um dos líderes do partido do Governo indiano de agressão sexual foi hoje detida e acusada de extorsão, noticiam as agências internacionais.

Um agente da polícia afirma que a mulher, de 23 anos, está acusada de ter exigido quase 700 mil dólares do político, Swami Chinmayanand.

A polícia diz que a mulher está sob custódia judicial no estado norte de Uttar Pradesh.

Em Agosto, a estudante acusou o líder do partido do povo indiano e presidente da Universidade onde estuda de agressão sexual, assédio e intimidação.

O advogado de Chinmayanand negou todas as alegações.

Esta não é a primeira vez que o Bharatiya Janata Party (Partido do Povo Indiano) do primeiro-ministro Narendra Modi vê um dos seus líderes ser acusado de violação.

Em Agosto, o legislador Kuldeep Singh Sengar foi demitido do seu cargo político depois de ter sido acusado de violar uma jovem de 17 anos em 2017.