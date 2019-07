Deslizamentos de terra na China já provocaram 21 mortos

O número de mortos em dois deslizamentos de terra ocorridos esta semana na província de Guizhou, sudeste da China, subiu para 21, enquanto 25 pessoas continuam desaparecidas, informou hoje a imprensa estatal.

A emissora estatal CCTV avançou que foram encontrados mais cinco corpos - duas mulheres e três crianças - na sequência de um deslizamento de terras, na noite de terça-feira, que enterrou 21 casas, no condado de Shuicheng.

Onze pessoas foram entretanto resgatadas.

As autoridades apontaram as fortes chuvas como causa principal do desastre.

Mais de 800 pessoas participam nas operações de resgate e têm vasculhado a área, onde chuvas contínuas e encostas íngremes têm dificultado os esforços de busca.

Num outro incidente, uma pessoa morreu e outras seis estão desaparecidas depois de um deslizamento de terras atingir uma vila no condado de Hezhang, em Guizhou, na tarde de terça-feira.