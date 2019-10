Corpos encontrados em camião na cidade londrina eram de 8 mulheres e 31 homens chineses

A polícia britânica confirmou hoje que os corpos encontrados num camião no sudeste da cidade de Grays eram de cidadãos chineses e incluíam 31 homens e oito mulheres.

Entre os 39 cidadãos chineses encontrados, oito são de mulheres e 31 são de homens, sendo que o corpo que se pensava ser de um adolescente, pertence, de facto, a uma jovem mulher adulta.

O motorista de 25 anos, nacional da Irlanda do Norte, é suspeito de tentativa de homicídio e está a ser questionado, ainda que não tenha sido acusado de qualquer crime.

A polícia da Irlanda do Norte fez buscas a três propriedades na quarta-feira, enquanto tenta reconstituir o caminho que o camião e o reboque com as vítimas fizeram.