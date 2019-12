Colapso de templo no Camboja provoca três mortos e 13 feridos

Três pessoas morreram e 13 ficaram feridas em consequência do colapso de um templo budista em construção em Siem Reap, no Camboja, anunciou fonte policial.

O comandante-adjunto da polícia da província de Siem Reap, Pheung Chendareth, disse que os trabalhadores estavam a colocar cimento no teto de templo, quando este desabou de repente, prendendo os trabalhadores e dois monges que os estavam a ajudar.

Segundo o dirigente da polícia, o corpo de um trabalhador foi encontrado nos escombros e outros dois morreram já no hospital.

Os trabalhadores disseram à polícia que não havia mais pessoas presas, mas os socorristas continuam a trabalhar até que tenham a certeza de que não há mais ninguém sob os escombros.

A cidade turística de Siem Reap, no noroeste do Camboja, é a porta de entrada para as ruínas do grande complexo de templos de Angkor, sede do reino Khmer entre os séculos IX e XV.