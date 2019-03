Caracas e vários Estados estão sem ligação à internet

A cidade de Caracas e vários Estados da Venezuela estão sem serviço de ligação à internet, devido a uma avaria na principal operadora telefónica do país, a estatal CANTV.

A avaria, que afeta também o serviço de telefone fixo, veio agravar as comunicações na Venezuela, cujo serviço está intermitente na sequência do apagão que se regista desde quinta-feira.

Apesar das dificuldades alguns utilizadores usaram a rede social Twitter para denunciar a situação, em Caracas e pelo menos nos Estados de Miranda, Anzoátegui, Carabobo, Bolívar, Arágua e Apure.

Ainda em Caracas, em locais onde já foi restabelecido o serviço elétrico, os ‘modems’ dão sinal de ligação, à rede, mas quando os utilizadores tentam navegar na ‘web’ recebem a indicação para verificar a conexão à internet.

A estatal CANTV garantiu que está a trabalhar para restabelecer as comunicações telefónicas no país.

“A CANTV informa que realiza esforços ininterruptos, em articulação com as demais entidades do Estado venezuelano, para garantir as comunicações no país”, anunciou através do Twitter.

A empresa acrescentou que pessoal técnico especializado trabalha em diversos Estados, para restabelecer o serviço em comunidades, instituições públicas, entidades bancárias, centros médicos e no setor privado do país.

A Venezuela está às escuras desde a última quinta-feira, na sequência de uma avaria na central hidroelétrica de El Guri, a principal do país, que afetou ainda dois sistemas secundários e a linha central de transmissão.

Em Caracas, a eletricidade está já a ser restabelecido em vários bairros, mas de forma intermitente. No entanto, segundo a imprensa local, há zonas do país que continuam totalmente às escuras.

O apagão afetou as comunicações fixas e móveis, os terminais de pagamentos e o acesso à internet.

Na sequência do apagão, o Presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, ordenou a suspensão das atividades laborais e de ensino.