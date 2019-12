Brasil abre gabinete comercial em Jerusalém com vontade de mudar embaixada

A Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (APEX) abriu hoje um gabinete em Jerusalém, na presença de um filho do Presidente Jair Bolsonaro, que reiterou a vontade do Governo brasileiro de mudar a embaixada para essa cidade.

Eduardo Bolsonaro, filho do Presidente brasileiro, assistiu à cerimónia de inauguração do escritório, que não tem estatuto diplomático, em Jerusalém.

O primeiro-ministro israelita em funções, Benjamin Netanyahu, considerou que o momento é “prometedor” e que a “abertura do escritório da APEX em Jerusalém faz parte do acordado no âmbito do reforço de relações entre Israel e Brasil e do compromisso do Presidente Bolsonaro de abrir uma embaixada em Jerusalém no próximo ano”.

Netanyahu agradeceu que o Brasil apoie Israel nos organismos internacionais e salientou “o incrível potencial de cooperação entre os dois países”, para o qual, disse, a abertura deste escritório vai contribuir bastante.

Até agora só os Estados Unidos e a Guatemala mudaram as suas embaixadas para Jerusalém, após a decisão de Washington de reconhecer a cidade como capital israelita, rompendo com décadas de consenso internacional.

As Honduras e a Hungria têm escritórios comerciais com estatuto diplomático em Jerusalém e a República Checa tem um consulado honorário.

Em declarações à agência Efe, Eduardo Bolsonaro disse que o Brasil tenciona considerar o grupo xiita libanês Hezbollah como uma organização terrorista e garantiu que a mudança da embaixada para Jerusalém terá lugar antes do fim do atual mandato presidencial, sem apontar uma data concreta.

Em relação a essa medida, afirmou que espera que possa ter “um impacto regional” e que o Brasil seja um exemplo para que outros países da América Latina sigam os seus passos.