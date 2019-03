Bombas e inundações por esse mundo além

Como vai o mundo?

Em síntese, ficam 10 notícias das últimas oito horas.

. A Colômbia anunciou esta quinta feira que vai expulsar uma mulher venezuelana, conhecida como “Pau Pau”, por alegadamente “representar um risco para a segurança nacional e dos seus compatriotas”.

. Pelo menos 23 pessoas morreram e 45 ficaram feridas na Somália, na sequência do rebentamento de um carro-bomba em Mogadíscio, durante a madrugada de hoje, informaram as autoridades somalis.

. Um primeiro grupo de 84 professores portugueses, de um total de 140 que estarão destacados nas escolas de referência em Timor-Leste, começa hoje a distribuir-se pelos municípios timorenses, depois de encontros preparativos finais em Díli.

. O Paquistão liberta hoje, como “um gesto de paz”, o piloto da força aérea indiana que foi capturado na quarta-feira, na sequência do abate do seu avião sobre a Caxemira paquistanesa na quarta-feira, durante um combate aéreo raro entre as duas potências nucleares.

. O Presidente sul-coreano instou hoje Tóquio a refletir sobre a história e a trabalhar com Seul para curar “a dor das vítimas” da colonização, durante a cerimónia que marca o 100.º aniversário da independência da Coreia.

. O líder do Partido de Unidade Nacional (PUN), Idrissa Djaló, disse hoje que a maior contribuição da sua formação política é pretender acabar com subversão das regras democráticas na Guiné-Bissau e procurar a desmilitarização da classe política.

. A China criticou hoje a decisão da Organização Mundial do Comércio (OMC), que deu razão aos Estados Unidos em uma disputa sobre subsídios agrícolas, e que considerou que Pequim favorece os agricultores domésticos em detrimento do comércio internacional.

. As plataformas online representaram cerca de 75% das vendas da indústria da música nos Estados Unidos, que alcançaram 9,8 bilhões de dólares, um aumento de 12%, segundo dados publicados pela Associação Americana da Indústria de Gravação (RIAA).

. Macau importou em janeiro mercadorias dos países lusófonos no valor de 95 milhões de Patacas (10 milhões de euros), um crescimento de 31,3% em comparação a igual período de 2017, informaram hoje as autoridades do território.

. As fortes chuvas que caíram nos últimos dias no norte do Estado norte-americano da Califórnia provocaram um morto, inundaram duas mil casas e expulsaram milhares de pessoas das suas residências.