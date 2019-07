Bombardeamento a um hospital na Líbia faz três mortos e oito feridos

Pelos menos três pessoas morreram e oito ficaram feridas no sábado, na sequência de um bombardeamento a um hospital civil de Tripoli, capital da Líbia, informaram fontes oficiais.

Segundo um porta-voz do Ministério da Saúde do governo reconhecido pela ONU, citado pela agência Efe, o centro médico, que fica situado na estrada que faz a ligação ao aeroporto, foi atingido por vários projécteis

A mesma fonte referiu que o ataque terá sido perpetrado pelas forças leais ao marechal Khalifa Haftar, que controlam o leste da Líbia.

Contudo, esta situação não foi confirmada nem desmentida por fontes independentes nem por responsáveis afetos a Haftar.

O bombardeamento ocorreu ao início da noite de sábado, depois de mais um dia de confrontos entre as milícias fiéis aos dois governos.

O Exército Nacional Líbio avançou, em abril passado, com uma ofensiva contra Tripoli, sede do governo de acordo nacional líbio estabelecido em 2015 e reconhecido pela ONU.

Leal ao marechal Haftar, o Exército Nacional Líbio é a maior e a mais bem organizada das muitas milícias que existem no território líbio e conta com o apoio do Egito, dos Emirados Árabes Unidos e da Rússia.

No entanto, e nos últimos três meses, as forças de Haftar têm enfrentado uma forte resistência por parte de outras milícias informalmente alinhadas com o Governo reconhecido pela ONU e com sede em Tripoli, que conta com o apoio de países como a Turquia e o Qatar.

Um balanço recente da Organização Mundial de Saúde (OMS) indicou que os confrontos entre as facções rivais na zona da capital líbia já mataram 1.048 pessoas, incluindo 106 civis, e feriram outras 5.558, das quais 289 civis.

Bastião da revolução líbia de 2011, que ditou a queda do regime de Muammar Kadhafi, Bengazi foi num passado recente uma cidade particularmente afectada pela violência, actos que tinham como alvos, entre outros, representações diplomáticas e as forças de segurança.