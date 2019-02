Avião da British Airways passa por situações bastante perigosas

De acordo com a Newsavia, um Airbus A320 da British Airways que fazia na manhã desta segunda-feira, dia 25 de Fevereiro, um voo entre os aeroportos de Londres/Heathrow, no Reino Unido, e de Gibraltar, enclave britânico no sul de Espanha, foi obrigado a borregar.

No momento da subida passou por situações bastante perigosas, uma vez que o avião oscilou para a direita e para a esquerda algumas vezes e deu a impressão de que estaria a perder sustentação.

De acordo com a mesma fonte, o comandante decidiu arremeter o avião após ter percorrido toda a pista do Aeroporto de Gibraltar que estava condicionado devido a uma situação de ventos fortes e cruzados. Mas as dificuldades maiores terão surgido quando o aparelho começou a recuperar altitude.

O avião divergiu para o Aeroporto de Málaga, também no sul de Espanha, onde aterrou sem problemas.

A Newsavia adianta ainda que a British Airways já confirmou, através de uma nota de imprensa, que o A320 da companhia divergiu para Málaga e que todos os ocupantes estão bem, depois de uma aterragem normal no aeroporto da cidade espanhola.