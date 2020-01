Aumenta para 56 o número de mortos e 1.975 infectados devido ao coronavírus na China

O número de mortos devido ao novo coronavírus detectado na China aumentou para 56 e infectou 1.975 pessoas no país, anunciou hoje a Comissão Nacional de Saúde chinesa.

Durante o sábado, 15 novas mortes foram registadas e 688 novas infecções foram identificadas, detalharam as autoridades chinesas.

A Comissão Nacional de Saúde chinesa apontou ainda que 324 pacientes estão em estado grave.

Pelo contrário, 49 pessoas conseguiram superaram a infecção com sucesso e receberam alta hospitalar.

As autoridades chinesas alertaram que o país está no ponto “mais crítico” no que toca à prevenção e controlo do vírus, cancelaram as celebrações do Ano Lunar do Rato e colocaram em quarentena 13 cidades.

Os sintomas associados à infecção causada pelo novo coronavírus (denominado provisoriamente 2019-nCoV) são mais intensos do que uma gripe e incluem febre, dor, mal-estar geral e dificuldades respiratórias, incluindo falta de ar.

Além da China continental, foram confirmados três dezenas de casos de infeção em Macau, Hong Kong, Taiwan, Tailândia, Japão, Coreia do Sul, Estados Unidos, Singapura, Vietname, Nepal, Malásia, França, Austrália e Canadá.

Em Portugal, a Direção-Geral da Saúde reportou o primeiro caso suspeito de infeção de um homem que regressou de Wuhan no sábado, e que foi internado no Hospital Curry Cabral, em Lisboa, em situação estável.

O Centro Europeu de Controlo de Doenças (ECDC, na sigla em inglês) considerou baixa a possibilidade de transmissão secundária no espaço da União Europeia, “desde que sejam cumpridas as práticas de prevenção e controlo de infecção relacionadas com um eventual caso importado”.