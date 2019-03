Um ataque com explosivos ocorrido hoje numa esquadra da polícia no nordeste da China causou três feridos e resultou na morte do alegado autor, informaram as autoridades da cidade de Shenyang.

O suspeito lançou o explosivo feito com pólvora no primeiro andar da esquadra, ferindo dois policiais e um civil.

O ataque ocorreu cerca das 13:50 locais (05:50 em Lisboa), detalhou a mesma fonte.