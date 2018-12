Angola vai fornecer geradores para superar crise de electricidade em São Tomé e Príncipe

O Governo angolano envia nos próximos dias para São Tomé e Príncipe grupos de geradores para “superar” a crise de luz elétrica que o país atravessa, enquanto especialistas angolanos trabalham na recuperação dos grupos avariados, disse hoje fonte governamental.

“Nós neste momento temos dois cenários reais, o primeiro passa por identificação dos principais problemas dos grupos existentes e há possibilidade de recuperar o máximo numero possível e complementarmente trazer grupos para suprir a diferença de produção que nós temos hoje para ver se até à quadra festiva podemos ter mais energia para as populações”, disse a jornalistas Osvaldo Abreu, ministro das Obras Públicas, Infraestruturas, Recursos Naturais e Ambiente.

Uma equipa de especialistas angolanos composta por quatro elementos que chegaram à capital são-tomense nas primeiras horas da manhã de segunda-feira e iniciaram hoje trabalhos de recuperação dos vários grupos geradores avariados, depois de um encontro com Osvaldo Abreu.

A delegação angolana reuniu-se igualmente com os técnicos da Empresa de Agua e Eletricidade (Emae) e visitaram três centrais elétricas do país, designadamente a da capital, a de Bobo Forro e a de Santo Amaro.

“Nós estamos em crer que o caminho está aberto para que rapidamente possamos atenuar, minimizar este grande problema que é a falta crónica de energia que nós vivemos há já algum tempo”, sublinhou o governante.

“Esse Governo encontrou uma série de situações que o país vive em termos de dificuldades que afetam de forma muito profunda a vida das nossas populações. O povo reclama e pede soluções, particularmente a situação energética, que é bastante calamitosa”, acrescentou.

Osvaldo Abreu considerou o apoio angolano como “uma primeira parceria com um dos grandes amigos e parceiro estratégico que é a República de Angola”.

O ministro recusou avançar a data exata da chegada dos novos grupos de geradores, sublinhando apenas que o seu Governo está a “envidar todos os esforços” para resolver o problema.

“Os técnicos angolanos que estão no país fez uma radiografia do que há e agora o passo seguinte é sentar-se com os nossos técnicos nacionais estudar com mais profundidade aquilo que constituem dificuldades de equipamento, materiais e instalações para depois enviar unidades novas”, explicou.

Por seu lado, o responsável da missão técnica angolana garantiu que o seu país tem “experiência avançada” no ramo da produção “desse tipo de energia” e acredita ser possível até às vésperas da quadra festiva ter o problema da falta de energia minimizado.

“Crescemos muito a nível do parque energético, nós podemos contribuir muito com a experiencia que temos em São Tomé, vamos fazer todos os esforços para poder mitigar essa situação”, garantiu Francisco Ferreira.